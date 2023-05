La “chica de los tatuajes” y la “rulitos” tuvieron un fuerte enfrentamiento la mañana de este 10 de mayo de 2023 durante el programa “América Hoy”. Angie Jibaja no soportó las críticas de Janet Barboza , quien le recordó sus problemas con las drogas y que sus hijos no quieren verla. “Deberías ser periodista e informarte, primero dijiste que perdí la custodia, eso no es así, luego dijiste que tengo impedimento de verlos, también otro error, tienes que informarte”, explotó Jibaja. “Tienes que informarte, eso es mentira”, agregó muy molesta. Desde Chile, la exmodelo se conectó con el magazine de América TV para exigirle nuevamente a Jean Paul Santa María que le permita ver a sus hijos. Video: (América TV).