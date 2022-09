La cantante Pamela Franco lamentó que muchas personas tengan malas expectativa respecto a su relación con Christian Domínguez, con quien cumplirá tres años de relación en las próximas semanas.

En diálogo con América Espectáculos, Pamela Franco se refirió al show que el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ dio en la boda de Ethel Pozo: “Mi Christian no puede con su genio”. “Yo ya sabía que al ir ya estaba sometida, yo pensaba que me iban a decir cosas así, todo malo porque esto se presta”, dijo la cantante.

De otro lado, le preguntaron sobre su próximo aniversario con el cantante. Según Pamela Franco, muchas personas esperan que Christian Domínguez sea infiel otra vez y terminen su relación.

“Siento que todos están esperando que Christian me engañe, pucha, qué feo. Entiendo por todas las cosas que han pasado, pero nosotros, sinceramente, no somos una pareja perfecta, como dije hay días así (difíciles), pero nosotros no hemos tenido hasta ahorita una pelea como pareja, gracias a Dios, estamos bien, creciendo porque encontrar una familia es difícil”, comentó Pamela Franco.

Además, Pamela Franco bromeó sobre el divorcio de Christian Domínguez: “No es el anillo para cuándo, es el divorcio para cuándo (...) El tiempo de Dios es perfecto, así que yo sé que en cualquier momento”.

Según Pamela Franco, todavía engríe al cantante: “Todavía lo baño, el muchacho necesita de mis toques mágicos, le gusta que lo engría (...) Imagínate, y todos quieren que me engañe, dónde va a encontrar quién lo bañe así como yo, por favor, nadie te va a bañar así como yo”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR