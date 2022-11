Paula Arias , líder de ‘Son Tentación’, se mostró indignada por los rumores de que su orquesta se desintegraría debido a que algunas de sus integrantes se han mostrado incómodas por la presencia de Eduardo Rabanal.

Incluso se comentó en un diario local que Suu rabanal y Kiara Franco estarían pensando en formar su propio grupo, debido a que el novio de Paula asumió el cargo de mánager.

Por este, este 29 de noviembre, la salsera decidió acabar con los rumores y se pronunció sobre el trabajo que desempeña su actual pareja: “(Él) nunca ha sido manager, yo soy la dueña y soy la única dueña. Solo tuvo un manager y por algo no tengo ese manager. La única dueña en decisiones y contratos, todo, soy yo, no hay nadie más”.

Paula Arias saca las garras por Rabanal

La líder de ‘Son Tentación’ pidió que no involucren al futbolista con temas de su orquesta y sostuvo que quieren manchar su relación “inventando tonterías”.

“Eduardo no tiene nada que ver con la orquesta, no tiene nada que ver con mi trabajo. Él es deportista, está en lo suyo, yo estoy en lo mío. No tiene por qué involucrarse (en mi orquesta) y si está conmigo a mi lado es porque es mi pareja”.

TE PUEDE INTERESAR