Luego de conocer sobre la denuncia de Fiorella Mendez por el pago de la pensión de alimentos a su hijo, el cantante Pedro Loli se comunicó con Rodrigo González para darle sus descargos y contarle su versión de los hechos.

En la conversación, el integrante del Grupo 5 aseguró que él siempre ha cumplido con la manutención de su pequeño. Además explicó la razón del por qué reaccionó de manera violenta contra el reportero de ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Pedro Loli tras la denuncia de Fiorella Mendez?

“La actitud que tuvo esa vez con tu reportero se debió a que es la tercera vez que nos abordan con las cámaras para pedir declaraciones fuera del nido de mi hijo estando él conmigo (...) Yo no tengo ningún problema en que me pidan hablar conmigo y claro que respeto el trabajo que realizan, pero no en el nido de mi hijo por su tranquilidad y bienestar emocional. Solo espero que puedan respetar la privacidad de él, porque como padre no voy a permitir que se metan en su intimidad”, dijo inicialmente.

“Lo único que te puedo decirte es que a mi hijo jamás le ha faltado ni le faltará nada. No voy a tocar más el tema ya que pienso que los problemas familiares se arreglan en casa” , agregó.

