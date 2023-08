Reimond Manco decidió romper su silencio y se refirió por primera vez a su vida sentimental. Y es que explícitamente, el exfutbolista comentó el tóxico romance que vivió con Fiorella Alzamora, a quien tildó de haber sido “su peor demonio”.

En ese sentido, el expelotero aseguró, durante su entrevista para el programa de YouTube ‘Cojo y Manco’, que la modelo ha sido la relación más enfermiza que ha tenido.

“Después viene esta chica Fiorella Alzamora, de todos los demonios con los que yo he estado, este es el peor demonio que ha existido en mi vida, definitivamente. Esa relación fue enfermiza, tan enfermiza que después que estuve con mi esposa, ella me seguía llamando”, comenzó diciendo.

Recordemos que hace algunos años atrás, Fiorella Alzamora acusó públicamente a Reimond Manco por haberla presuntamente golpeado en varias ocasiones; motivo por lo que él salió a negarlo rotundamente.

“Ella dice que yo le pegaba más de 100 veces. La primera vez que salió a hablar, no pasó ni un mes y me pidió para volver. Luego ella me estuvo llamando y me ha estado escribiendo”, dijo Manco en aquel entonces.

