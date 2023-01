¿Casualidad? Brunella Horna y Richard Acuña contrajeron nupcias en un flamante evento el último sábado 7 de enero del presente año. Y es que lejos de ser considerada, hasta ahora, como la “boda del año” y dar mucho qué hablar por sus invitados y demás lujos; la conductora de “América Hoy” no esperó encontrar en el ojo público tras recordarle su antiguo romance con Renzo Costa.

En ese sentido, Kathy Sheen fue la encarga de evidenciar una particular publicación que habría realizado el popular ‘Rey de los cueros’ en sus redes sociales, justo el mismo día de la boda de su expareja.

Se trataba de nada más y nada menos que una serie de videos que había publicado Renzo Costa disfrutando de una exclusiva cena, donde además degustó exclusivos y selectos vinos del año 2013, así como una cena a base de lasagna.

Aunque al principio no le pareció llamativos, la periodista de espectáculos explicó de qué se trataría este particular mensaje por parte del empresario. “Lo que me ha llamado la atención es que Renzo Costa nunca cuelga casi nada en su cuenta de Instagram y miren lo que cuelga hoy (sábado 07 de enero). Primero esa botella de vino del 2013, ¿qué pasó en 2013?”, comenzó diciendo.

Al parecer, todo este mensaje habría sido subliminal, pues Costa habría recordado el mismo año donde aún tenía una relación con Brunella Horna. “De ahí, cuelga sus botellas de vino, su cava de vino y luego su vinito y su lasagna. No entiendo, ¿justo hoy se le ocurre a Renzo Costa colgar estas historias?”, agregó Kathy Sheen.

