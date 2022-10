Este 18 de octubre de 2022, el cantante Robert Muñoz reapareció en la televisión peruana a través de una videollamada con el programa En boca de todos. El líder de ‘Clavito y su chela’ contó que está realizando una gira por algunos estados de Estados Unidos.

“Estados Unidos me dio un lugar donde estar en la pandemia porque no podíamos volver porque los aeropuertos se cerraron y luego cuando nos dio COVID, nos dio salud porque a los tres nos dio COVID en enero de 2021, y yo por eso creo que estoy más que agradecido aquí en la tierra aunque extrañemos mucho nuestro querido Perú”, dijo Robert Muñoz cuando le preguntaron cómo decidió quedarse en ese país.

Según el cantante, inicialmente no planeaba quedarse en Estados Unidos, pero la pandemia lo obligó a buscar nuevas oportunidades: “No me quería quedar, vinimos de vacaciones y tocó quedarse, quieras o no quieras, y el problema más bien quedaba en cómo nos adaptábamos, qué tan rápido nos teníamos que adaptar porque no podíamos trabajar y no se podía salir, entonces la pandemia hacía que estemos metidos en casa y por lo tanto gastando todos los ahorros”.

“El peruano yo creo que es sabio a donde va y tiene que tratar de salir, ya pasó la pandemia, ya las cosas se empezaron a acomodar y para todo, para todo hay, acá en América yo creo que hay espacio para todos los que trabajan o los que quieren trabajar, menos para el que no”, dijo Robert Muñoz.

El cantante también contó que está realizando una gira por los estados de Estados Unidos: “Aún continuamos con los shows de Clavito, me he venido para el estado de Wyoming, que está muy cerca al estado de Utah, al estado de Idaho y el estado de Colorado”.

Robert Muñoz es el nombre del cantante de Clavito y su chela

Fuente: América Televisión

