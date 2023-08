Rodrigo González no fue ajeno al comunicado que lanzó Maju Mantilla en sus redes sociales, donde mostró su total respaldo a su esposo Gustavo Salcedo, quien fue ampayado con Mariana de la Vega ingresando al hotel Westin.

Y es que recordemos que la conductora de “Arriba mi gente” hizo caso omiso a dicho informe periodístico y enrumbó junto a su esposo e hijos a un viaje familiar el último fin de semana, pese a los diversos comentarios sobre una presunta infidelidad.

Al respecto, el popular ‘Peluchín’ cuestionó la actitud de la exMiss Mundo, a quien le dio más de un consejo para su vida amorosa.

“Yo creo que ella está como: ‘sí, bueno, en estos momentos no le voy a dar una patada en el p...’, pero en un mes recibirás noticias’. Mira, no me extraña, esto va a pasar así”, comenzó diciendo.

“Será algo así: ‘paren todo, se veía venir, esto era cuestión de tiempo, Maju Mantilla ha publicado que ha decidido separarse de su esposo’. Te aseguro que algo así vamos a leer. Es cuestión de tiempo, disparen el cronómetro”, agregó el polémico presentador de Willax TV.





TE PUEDE INTERESAR