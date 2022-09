A menos de una semana para que le de el sí a Julián Alexander, Ethel Pozo celebró este 3 de setiembre su despedida de soltera en una íntima reunión con sus amigas cercanas. Los videos de la celebración fueron compartidos por la propia Ethel en sus historias de Instagram, sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de sus compañeras de América Hoy: Janet Barboza y Brunella Horna.

El festejo se convirtió en noticia en muchos portales de espectáculo, y quienes no podían dejar de opinar fueron Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Qué dijeron Rodrigo González y Gigi Mitre sobre despedida de Ethel Pozo?

“Yo creo, cada uno hace veinte de despedida de soltera si le da la gana, pero creo que una despedida de soltera es una vez en tu vida, cuando realmente sales de la soltería, pero después cuando te casas y te vuelves a casar, imagínate tres matrimonios que tengas, tres despedidas de solteras y haciendo los chistes de disfuerzo. A mí no me parece divertido ni me da risa, pero si ellas quieren divertirse así, y ellas con el disfraz y el pelo como si tuviese 25 años. No es por la edad, es que ya lo hizo (despedida de soltera)”, comentó Gigi Mitre en un inicio. “Como si fuera la primera vez, cuantas veces te vas despedir de tu soltería”, respondió ‘Peluchín’.

“Otra que también está divorciada y tiene hijas y actúa como si recién hubiera terminado la secundaria”, agregó el presentador. “A esa edad ya no se hacen despedidas”, criticó Gigi.

¿Cuándo es el matrimonio entre Ethel Pozo y Julián Alexander?

La hija de Gisela Valcárcel y su pareja se casarán este sábado 10 de setiembre.

TE PUEDE INTERESAR