Este 16 de septiembre de 2022, durante el programa Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González arremetió contra la actriz Nataniel Sánchez por su supuesto ‘acento español’ pese a que vive hace pocos años en España.

“¿De qué dependerá de que a una persona se le pegue de esa manera el acento de otro país y a otras no tanto? De qué dependerá porque eso, no sé, Gigi, te lo digo en serio, he vivido cinco años en Madrid -y además ella vive en Barcelona, o sea, la gente ahí habla más catalán- por eso te digo, ni la Pantoja tiene ese acento”, comentó ‘Peluchín’.

El conductor contó que él pasó muchos años en España y nunca dejó de hablar con el acento peruano: “Entonces esa manera que tiene de hablar, he vivido cinco años allá, he escuchado a toda mi familia materna hablar así, me he criado con una abuela que habla así y no he hablado así nunca ¿cómo te vas a ir dos meses y vas a empezar a hablar así (imitando el acento español)? O sea, no puede ser, es imposible, es disfuerzo eso o alienación”.

Por su parte, Gigi Mitre también se burló de Nataniel Sánchez y otras figuras peruanas que viven en España: “Si se te pegó, por último, pero qué raro que cuando vienen a Perú se les va el acento. Le pasa a la Mónica Hoyos, le pasa a ella, todos cuando viven en esos países, hablan así, llegan a Perú y se les va”.

“Yo entiendo que se te peguen palabras y es cierto, porque si tú vives tantos años en un lugar y te la pasas diciendo ‘el celular’, claro, todo el mundo te entiende porque se entiende que eres sudamericano y que te expresas de otra manera, pero a veces, para acortar tiempo, para que te entiendan más rápido, empiezas tú también a cambiar las palabras que usualmente usas para que la comunicación sea más fluida y evitar ‘de dónde (eres)’”, explicó Rodrigo González.

En ese sentido, el conductor aseguró que esto es una “huachafería”: “Se te pega la palabra, se te pegan ciertos modismos, se te pegan por la costumbre y la continuidad y porque todo el día hablas con gente que habla así, pero cambiar la S, la Z y la C así es imposible porque toda tu vida has hablado de esa manera, eso es huachafería pura y dura y disfuerzo también, alienación también”.

“Ningún español habla como habla Nataniel”, acotó.

Fuente: Willax Televisión

