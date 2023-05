A pocos días de cumplir 2 meses desde que salió a la luz el ampay de la infidelidad entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, Rosa Fuentes decidió darle una entrevista a Magaly Medina, donde confesó que el futbolista intentó reconquistarla y se pronunció sobre el nuevo amor del padre de sus hijos.

Rosa Fuentes comenzó señalando que decidió divorciarse por sus principios con los que fue criada y añadió que actualmente muchas mujeres en la misma situación le escriben: “Me han escrito muchas mujeres, muchas personas que están pasando por la misma situación, solo que ellas no tienen cámara, yo soy una persona más, solo que tengo atención”.

La separación con Paolo Hurtado por la infidelidad con Jossmery Toledo, no habría quebrado los planes de Rosa Fuentes y se vuelve cada vez más fuerte con la orientación de su psicóloga: “Yo continúo con todo lo que quería para mi vida, para mi futuro, para mis hijos y su futuro”.

¿Qué dijo de Jossmery Toledo?

Rosa Fuentes no le prestó atención a la expolicía y prefirió ahorrar sus palabras para alguien que valga la pena, según dijo: “No tengo nada que decir, no me merece ningún tipo de opinión”.

TE PUEDE INTERESAR