¡Recibe ayuda! Rosa Fuente reapareció en ‘América Hoy’ para promocionar su centro de terapia física, pero también rompió su silencio con los conductores del magazine de Ethel Pozo y Janet Barboza. La aún esposa de Paolo Hurtado se mostró optimista y fuerte en la nueva etapa que atraviesa en medio de su divorcio con el futbolista.

La ahora empresaria confesó intenta llevar de la mejor manera su proceso de divorcio y fue muy clara en admitir que todo su trabajo y esfuerzo es por ella y por sus hijos. En ese sentido, Rosa Fuentes reveló que lleva terapia psicológica para sobrellevar la dura situación.

Rosa Fuentes revela que lleva terapia

Rosa Fuentes contó que durante este proceso de separación y sanación el apoyo de su psicóloga ha sido fundamental, además mencionó que sus menores hijos especialmente el mayor también reciben terapias también, pues considera que sus hijo no deben actuar como su padre.

“ No me gustaría que más adelante mis hijos repitan esta historia, por eso yo decido continuar y tener esta ayuda por que se que sin terapia no se puede (...)Mi psicóloga me está ayudando muchísimo ”, explicó.

Además, contó que esta nueva etapa como empresaria y de trabajo es una forma de demostrarle a sus hijos que su madre se puso de pie sin depender de nadie. “ Quiero que mis hijos vean que su mamá está avanzando ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR