La modelo Rosángela Espinoza se burló de los usuarios que han criticado su largo viaje a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y aseguró que es una mujer de valores firmes.

En Instagram, la ‘chica selfie’ contó que pronto escribirá un libro y preguntó a sus seguidores sobre el tema del que debería escribir: “¿Les interesa mis viajes? No sé qué aspecto tocar en mi primer libro, igual estoy emocionada porque ya di el primer pasito, eso es lo que importa”, dijo Rosángela Espinoza, quien se inscribió en un curso para escribir libros.

Sin embargo, un usuario aconsejó a Rosángela Espinoza que su libro sea sobre cómo sobrevivir en Dubái tanto tiempo. Entre risas, la exparticipante de “Esto es guerra” aseguró que estas opiniones de la gente la hacen reír, pues ella es una mujer con valores.

“A veces me da risa, me da risa lo que algunos opinan y todo eso, yo lo tomo con buen sentido del humor porque yo sé cómo soy, los valores que tengo y eso no me influye negativamente para nada, más bien me río”, dijo Rosángela Espinoza.

“Como si nunca hubiera trabajado”, escribió en el post.

Otro usuario también quiso incomodar a la ‘chica selfie’ y le preguntó si se consideraba “marginal”: “Tú qué crees?! Lo que te hace precios@ es tener un corazón noble y bondadoso. No hay espacio para rencores y tiempo para hacer daño. Son palabras desde el fondo de mi (corazón). En mi libro soon (pronto)”, fue la respuesta de Rosángela Espinoza.

Fuente: Instagram @rosangelaeslo

