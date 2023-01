La influencer Samahara Lobatón aseguró que su pareja, Jonathan Horna ‘Youna’, y su madre, Melissa Klug, ahora se llevan mejor. Sin embargo, la hija de Abel Lobatón aseguró que ambos tienen un carácter complicado.

Durante el programa Amor y fuego, Samahara Lobatón lamentó que ‘Youna’ haya bromeado sobre una supuesta ruptura entre ellos.“Eso es lo que tú eliges, los familiares te tocaron, pero tú eliges a tu novio. Tú dices ‘sí, él es así', pero tú sigues con él”, le dijo Rodrigo González.

“Lo de la broma igual ya pasó, me pidió disculpas y todo. Sí, por supuesto (aceptó su error)”, justificó Samahara Lobatón. Entonces, Rodrigo González le preguntó qué era lo que la mantenía unida a Youna pese a todos los escándalos que han pasado.

“No te pongas romántica porque me parece súper tóxica su relación, no romanticemos la toxicidad”, pidió Rodrigo González. Samahara Lobatón aseguró que ‘Youna’ es un buen hombre a pesar de las cosas que han salido en televisión.

“Es un súper papá, es una persona cariñosa, es súper detallista, o sea, una cosa es la que mostramos en las redes sociales y lo que muestran en cámaras, pero eso no es ni el 1% de lo que nosotros vivimos en nuestras cuatro paredes y ustedes lo deben de saber, no son las mismas personas aquí y acá no exponen su vida”, explicó Samahara Lobatón.

“Pero tu mamá si debe saber lo que pasa un poquito más que nosotros y no es fan de tu relación”, le recordó Gigi Mitre. “Sí, definitivamente no es fan no de mi relación sino de él”, admitió Samahara Lobatón.

La influencer aseguró que ‘Youna’ y Melissa Klug “tienen una buena relación”: “mi mamá también a veces es complicada, él también tiene su carácter, entonces ahorita se lleva la fiesta en paz por el bienestar de Xianna (...) desde que Xianna nació se lleva una relación cordial”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR