Samuel Suárez se mostró sorprendido con el rating que ‘Préndete’ hizo a pesar del show con Melissa Paredes y el nacimiento de la hija de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Sin embargo, el periodista también advirtió al programa ‘América Hoy’, el cual se estrenó con un número regular de audiencia.

“Al final tanto show yendo a la ambulancia, que por aquí, que por allá, que Melissa, que el hijo del Gato, creo que pasaron un ratazo hablando de Ale y del nacimiento y tanto, para que hagan 0.3 de rating. Ya pues ¡0.3! O sea, ni uno, ni siquiera uno, ni siquiera uno, pero ya, lo único que está marcado es que la gente va a ver otras opciones porque no le llama la atención ver ese programa”, dijo ‘Samu’ sobre el programa de Panamericana Televisión.

“Y sí, yo sospecho que pueda ser levantado en cualquier momento porque, hay que ser sinceros, la televisión es un negocio, entonces, el negocio se vende por anunciantes, y si nadie ve el producto, entonces se lo levantan. Y a mí particularmente me da mucha pena por el tema de Metiche y por Karla, porque en verdad para mí ellos son unos talentazos, tienen años como una dupla de esto, pero la gente parece que ha agarrado un rechazo al programa, o sea, ¿0.3 en la competencia con América Hoy?”, cuestionó.

Así pues, ‘Samu’ afirmó que ‘América hoy’ tampoco ha tenido un buen rating: “Ahora, tampoco es lanzarle alabanzas a América Hoy porque yo creo que, para inicio y con la expectativa que había por su regreso y con sus promos, 5.5 de rating no me parece que sea así pero ‘wow’, que digas ‘wow, están reventando, qué team tan exitoso’. Oye, para América, para una pantalla caliente como son ellos, yo me imaginaba que por lo menos unos 10 puntos en el estreno, ya, siendo así generosos, ¿5.5? o sea, es como que ‘ok, si así te va en el estreno, también cómo te va a ir en la próxima’”, dijo.

“¿La gente qué dice? Ni a vainas la veo a la Melissa, América Hoy puede que me entretenga... ay, sabes qué, mejor veo Netflix, acá debe haber algo bueno o mejor ya no veo nada, me quedo en mi celular”, se burló el periodista.

“Entonces, ojo con eso, ya no solamente para Préntede porque a Préndete le dije ponte las pilas por la competencia, ya creo que ni poniéndose las pilas, pero América Hoy, sí, pónganse las pilas, en verdad, porque hay algo que no está marcando ahí como debería marcar correctamente”, concluyó.

