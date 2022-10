Este 4 de octubre de 2022, luego de la fuerte respuesta que Magaly Medina dio a Gisela Valcárcel, el periodista Samuel Suárez se refirió a la actitud déspota que la ‘señito’ tuvo años atrás con un camarógrafo y hasta la comparó con Micheille Soifer, quien hace varios años tuvo un trato similar con el reportero Otto Díaz.

“Ya nos imaginamos todos que esa respuesta iba a ser fulminante, pero yo no me imaginé ese video del archivo que yo les soy sincero, no lo recordaba”, dijo. “A mí me dejó impactado esa actitud y me hizo recordar (...) a la época de Micheille Soifer, porque no sé si se acuerdan ustedes cuando Micheille Soifer a Otto le quitó los lentes y lo trató así, despectivamente, pero lo de Gisela fue aun más cruel, obviamente, por lo que vimos”.

“Cuando pasó en esa época lo de Micheille Soifer agrediendo a Otto, absolutamente todas las personas que tenemos que ver con este trabajo de prensa, de correteo, de investigación, de notas, todos se indignaron en esa época y para mí, hasta el día de hoy, Micheille Soifer se pintó de cuerpo entero, hoy día te puede fingir lo que quieras, para mí Micheille Soifer sigue siendo la más hipocritona, la más falsa, un ser humano despreciable por donde lo veas por el hecho de la actitud que tuvo con Otto y que eso la pintó de cuerpo entero”, expresó ‘Samu’.

El periodista aseguró que estas actitudes dicen mucho de las personas: “Ojalá que con los años haya cambiado algo, haya bajado, pero para mí esas actitudes dicen la clase de persona que eres por completo, ahora, la misma impresión tuve ayer al ver a Gisela haciendo eso, hay cosas que en verdad te pintan enterita”.

“Yo este sábado la creo capaz de todo, de todo por sintonía, de todo para que estés ahí, de todo para no caer nuevamente en los 6, 7 puntos, de que su show no fracase, es capaz de todo y la prueba es lo que hizo este sábado, y yo estoy seguro que el objetivo principal era picar a Magaly, que le responda y desarrollar todo lo que estamos viendo ahorita, es hábil para la sintonía y de todas maneras va a seguir teniendo sintonía, como les dije la vez pasada, a costa de qué...”, dijo Samuel Suárez.

Según el periodista, Gisela Valcárcel “sacó en ese momento su verdadero rostro, rostro que bien podría seguir siendo el mismo hasta el día de hoy, solamente que bien camufladito, o a lo mejor Gisela con el tiempo, con la sabiduría, con los años haya cambiado, quizás con 20 sesiones de misa, todo eso la ayudó a cambiar, como también pueda que no y sigamos viendo el mismo rostro de esa época, también siga siendo la misma Gisela ahora”.

Gisela Valcárcel - diario ojo

Fuente: Instarandula

