El periodista Samuel Suárez cuestionó a Nicola Porcella por las declaraciones que hizo en el reality ‘Reto 4 Elementos’, donde aseguró que la prensa peruana se ‘ensañó' con él al acusarlo de maltrato sin tener pruebas de esto.

En Instarandula, ‘Samu’ lamentó que Nicola Porcella se ‘victimice’ y no quiera reconocer que cometió errores: “Yo entiendo es su show de victimización para su imagen en otro país. Aunque lo mejor hubiera sido reconocer sus errores, en vez de culpar a otros de las actitudes que tuvo en esa época”.

“Muchos de la nueva generación no recuerdan los audios de Angie filtrados por su amigo, las imágenes violentas en la vía pública contra Angie, etc. Entonces decir que nunca hubo una prueba está demás. La mejor prueba de demostrar un cambio sincero en tu vida, siempre comienza con admitir tus errores y si no los reconoce, es porque en su cabeza nunca los tuvo y de ahí ya partimos mal”, comentó Samuel Suárez.

Foto: Instarandula

Fuente: Instarandula

¿Qué dijo Nicola Porcella?

En este reality de Televisa, Nicola Porcella aseguró que fue acusado de forma injusta: “Me acusaron de muchas cosas que no fueron verdad. La prensa se ensañó conmigo, todos los días cámaras en mi casa. Me acusaron de maltrato, cuando nunca fue así y nunca se probó, el problema fue que nunca me defendí”, dijo recientemente en el programa “Reto 4 Elementos”.

“(Este tatuaje ‘;’) significa que ‘venciste un suicidio’ y yo lo vencí. No quería seguir, me rendí. Perdí todo lo que yo le di a mi familia, ver a mi mamá volver a trabajar. Se sentaron a hablar conmigo y me dijeron ‘si tú te vas, con quién se queda tu hijo’”, contó Porcella.





TE PUEDE INTERESAR