Gabriel Soto se encuentra en Perú grabando la tercera parte de la película “La peor de mis bodas”. Sin embargo, el galán de Televisa no ha dejado de protagonizar escándalos en su país, ya que recientemente la actriz Sara Corrales, compañera de Gabriel en la telenovela “Mi camino es amarte”, confirmó que el actor habría intentado conquistarla tras los rumores de que había terminado con la actriz rusa Irina Baeva.

En diálogo con el programa Hoy, Sara Corrales se pronunció sobre los fuertes rumores de que tuvo un romance con Gabriel Soto durante las grabaciones de la telenovela, las cuales terminaron en diciembre: “Claro, claro que nos relacionan con los actores con los que estamos y creo que es parte de nuestra carrera. Ya uno aprende a lidiar con los comentarios de la prensa”, respondió la actriz colombiana.

“Soto es un hombre maravilloso al que le aprendí muchísimo también, es un hombre sumamente disciplinado, sumamente talentoso, y algo que me encanta de él es que es un excelente papá”, dijo Sara Corrales, quien confirmó que conoció a las hijas de Gabriel Soto.

“Tuve la oportunidad, como se dijo en varias partes, de conocer a sus hijas, sí ¿por qué? Porque las llevó al set en varias oportunidades y se me hicieron unas niñas maravillosas, unas niñas hermosas, dulces, tiernas, amorosas, y ver esa relación de papá tan linda pues es, de verdad, de admirar”, acotó.

En ese sentido, Sara Corrales agradeció a Gabriel Soto por todos los detalles que tuvo con ella, pero aclaró que es una mujer con ‘amor propio’ y actualmente busca a un hombre soltero y fiel, confirmando así que el actor habría intentado conquistarla.

“Yo tengo a mi mamá viva, hablando del amor de padres e hijos, y esta mujer a mí me inculcó un amor enorme por mí, por mi amor propio y mi autorrespeto, así que de verdad yo le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, fue un apoyo enorme, emocional también para las grabaciones tan largas (...) pero pues la verdad no, no es lo que yo estoy buscando en este momento, o sea, yo busco un hombre... un hombre soltero, un hombre leal, un hombre fiel, un hombre comprometido con una relación y pues seguiré con las inscripciones abiertas”, dijo Sara Corrales.

Fuente: Televisa

¿Qué hizo Irina Baeva tras las declaraciones de Sara Corrales?

Luego que la actriz colombiana confirmó que Gabriel Soto tuvo varios detalles con ella, Irina Baeva publicó una foto con el actor mexicano en Instagram. Esto sorprendió a los usuarios, pues la pareja llevaba meses sin dejarse ver juntos, lo que coincidió con los fuertes rumores de que Gabriel había terminado el compromiso para darse una oportunidad con Sara Corrales.

