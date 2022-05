El actor mexicano Gabriel Soto reveló que canceló su boda con la actriz rusa Irina Baeva debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aunque planeaba casarse en los próximos meses, la pareja decidió posponer la celebración debido a que la familia de Irina no podrá viajar a México.

“En la vida real estoy feliz, estoy enamoradísimo, estoy contentísimo, estamos ilusionadísimos con la boda, seguimos pues ahora sí con los preparativos y lo único que nos ha detenido un poco es pues desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania, en el tema de que la familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan, y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, explicó Gabriel Soto al programa Despierta América.

El galán de telenovelas recordó que la primera vez que cancelaron sus planes de boda fue debido a la pandemia, por lo que no permitirán que pase más tiempo. En ese sentido, Gabriel Soto e Irina Baeva se casarán máximo a finales del año 2022.

“De este año no pasa porque pues ya también nos esperamos, vino la pandemia y luego ahora esto, son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno, finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos viajar con tranquilidad en ese sentido, pero no pasa de este año, vamos a ver cómo le hacemos, si no yo me voy a Rusia, o sea, vemos de qué manera lo hacemos, pero ya lo queremos hacer, así que no pasa de este año”, expresó.

Asimismo, Gabriel Soto se mostró dispuesto a tener más hijos: “Es un sueño que ella tiene y pues yo ahora sí que también feliz de formar una familia en ese sentido, así que es el proceso, evidentemente si ya te casas, qué es lo que viene, pues viene un hijo, una familia, así que en esas estamos, estamos echándole ganas”.

Fuente: Despierta América | Univisión

