El actor mexicano Gabriel Soto, quien en estos días es noticia en la prensa mexicana por su supuesta ruptura con su novia, la actriz rusa Irina Baeva, llegó a Perú para empezar el rodaje de la tercera parte de la película “La peor de mis bodas”, la cual protagoniza con Maricarmen Marín, Laura Zapata, Ismael La Rosa y Milett Figueroa.

“Feliz de estar aquí en Perú, Perú es un país que quiero muchísimo, que marcó mi vida en algún momento, yo viví aquí hace algunos años y aquí conocí dos de mis pasiones, que es el boxeo y la meditación (...) estuve aquí entre novela y novela, preparándome para un personaje”, contó Gabriel Soto al programa América Espectáculos.

Además, el galán de telenovelas habló sobre la película que están grabando en La Punta, Callao: “Es muy divertido (...) es muy difícil que la segunda o la tercera parte de una película supere a la primera, y creo que aquí se ha ido superando cada vez más, este guion, de la tercera parte, está divertidísimo”.

En ese sentido, Gabriel Soto reveló que le “encantaría” protagonizar telenovelas en Perú, pero nunca le han propuesto este tipo de proyecto: “No porque no sé qué tantas producciones hacen aquí, y también por otro lado algo complicado y que la verdad es que es una bendición para mí, es que soy exclusivo de Televisa, entonces, al ser exclusivo pues sí se tiene que hacer una negociación diferente y evidentemente, al ser exclusivo, siempre me ponen a hacer novelas en Televisa”.

¿Gabriel Soto sigue con Irina Baeva?

Cuando el reportero le preguntó sobre su relación con Irina Baeva, Gabriel Soto, entre risas, respondió lo siguiente: “No sean chismosos, no, les encanta el chisme, les encanta el chisme. No, vivan su vida y dejen vivir y no sean chismosos”.

“No quiero hablar de ese tema”, dijo Gabriel Soto. “Ay no, se dijeron tantas cosas, te digo, no sean chismosos, todo está bien, todo está bien”, agregó.

Además, el reportero le preguntó sobre las publicaciones de la prensa mexicana que afirmaban que ya le había pedido a Irina Baeva que le devuelva el anillo de compromiso: “Sí, pero no, o sea, es muy chistoso cómo la prensa empieza como a hacerse su propia historia”.

Incluso, la prensa mexicana indicó que Gabriel Soto se encontraba en México pese a que él está trabajando en Perú: “Sí, exactamente, mira nada más, qué bonito Cancún, mira nada más la playa y el mar, pero sí, todo bien”, bromeó el actor.

