La excongresista Susy Díaz sorprendió al revelar que ha visto a su padre fallecido a través de las cámaras de seguridad de su casa.

En entrevista con Milagros Leiva en su programa de YouTube ‘Vida y Milagros’, la exvedette contó que su padre dejó el hogar cuando ella era una niña: “Cuando mi papá se va yo sufrí bastante, pero me dedicaba a estudiar, a vender las frutas”.

Años después, el padre de Susy Díaz regresó y la excongresista lo cuidó hasta su muerte: “Él estuvo viviendo conmigo en sus últimos años (...) mi papito murió a los 80 años ya de viejito, él mismo decía ‘ya me quiero morir, ya no quiero vivir, estoy cansado’, yo le decía ‘pero papá, por qué dices eso si tú me has enseñado que la mente tiene poder, la boca tiene poder, quién me va a cuidar’, y mi papito me dijo ‘muerto te voy a proteger más’”.

“Cuando me ven los videntes dicen que siempre está a mi lado cuidándome y un día lo vi en mis cámaras de ahí, donde yo vivo, lo vi pasar por mi sala”, reveló Susy Díaz.

Según la exvedette, sus inquilinos también han visto a su padre por el lugar: “Sí, y a veces los inquilinos me dicen ‘oye, hay un señor bajito, de 80 años,’ lo ven caminando, lo veo caminando”.

