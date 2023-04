La amistad de Ale Venturo y Valery Revello habría terminado hace un par de semanas, luego de que ambas se dejaran de seguir en Instagram en inclusive la ex pareja de Sergio Peña también “rompió palitos” con Rodrigo “Gato” Cuba. La razón de su alejamiento habría sido por la cercana relación entre Revello y el ex esposo de Melissa Paredes.

Sin embargo, desde el fin de su amistad Valery Revello no se habría pronunciado respecto al tema y durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok fue cuestionada por sus seguidores por su relación con Ale Venturo por lo que se animó a responder y evitar más especulaciones.

En un inicio la Valery Revello se mostró sorprendida por los comentarios de sus fans que la vinculaban con Rodrigo Cuba. “A quién bese?, pregunto Revello, “¿Cuándo ha salido? Ni siquiera tengo el tiempo (de hacerlo), no veo al Gato hace tiempo. No lo veo desde que vinieron a mi casa (con Ale Venturo)”, explicó la ex de Sergio Peña.

Valery Revello: Ale Ventura es mi mejor amiga

Valery Revello aprovechó la oportunidad y aclaró que su relación con Ale Venturo es cercana, pese a los rumores sobre el fin de su amistad y destacó que la rubia no es una mala persona como para traicionarla de esa manera.

“La gente piensa que soy mala, ¿por qué yo haría eso? Es falso. Es mi amiga. ¿Qué les pasa? Ale es una de mis mejores amigas”, finalizó la modelo. Al parecer su amistad en verdad habría regresado pues ambas ya se han vuelto a seguir en Instagram.





TE PUEDE INTERESAR