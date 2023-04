Este 14 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina habló sobre las declaraciones del cantante Marco Antonio Guerrero, quien reveló, sin ningún reparo, que embarazó a la madre de su hija cuando ella tenía 14 años y él 21 años de edad.

En esta ocasión, la “Urraca” centró toda su artillería contra el youtuber Carlos Orozco, quien no cuestionó al cumbiambero tras su confesión, por el contario, se río de las palabras del artista nacional.

¿Qué dijo Magaly Medina de youtuber Carlos Orozco?

“A mí lo que me ofende es la risotada de este tal Orozco, que es el entrevistador, no sé quien es, no sé de donde salió, no sé de donde lo sacaron, pero no tiene criterio alguno. Para él, es normal que un tipo de 21 años embarace a una chiquita de 14 años, es lo más normal para él”, arremetió Magaly Medina en un principio.

“No es normal, no está bien, 14 años, menor de edad, todavía una adolescente que no sabe que es lo quiere en la vida y todavía le falta mucho para desarrollarse. En el código penal, eso es es un delito, pero la risotada de este que funge de ser entrevistador, como si fuera un chiste lo que le está contando, miren como se ríe, le celebra, ese tipo de cosas encontramos en YouTube” , agregó.

Posteriormente, Magaly Medina criticó a las personas que sin criterio alguno se cree entrevistador u opinologo por tener un canal en YouTube.

“En las redes sociales todo el mundo puede poner un podcast, puede poner un canal de YouTube, entrevistar a quien se le de la gana, critican, comentan, ahora cualquier persona por muy ignorante, pues ahora se cree opinologo, se cree entrevistador, se cree comunicador y dicen cada pachotada, miren esto, esto es digno de ejemplo de la improvisación, tremendo y censurable”, criticó.