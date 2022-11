La expareja de Sergio Peña, Valery Revello, fue objeto de burlas luego que el programa Amor y fuego difundió imágenes en las que supuestamente Diego Rodríguez la rechaza durante una fiesta de Halloween. La influencer no dudó en burlarse del tema y cuadró a varios usuarios.

“Confirmado una vez más, el karma siempre llega”, escribió un sujeto en su cuenta de TikTok, pero Valery Revello no se quedó callada: “Qué karma, oye, no tengo karma”. “Qué pasó, te esconden”, señaló otra usuaria. “Queee, yo no soy una mujer para esconder”, respondió Valery.

“Cuando sabes la verdad, no hay necesidad de aclarar. Valoran mucho el qué dirán”, indicó una usuaria. “No aclaro, solo estoy jodie***”, comentó Valery Revello.

Según la expareja de Sergio Peña, las imágenes muestran la forma en la que ella y Diego ‘bromean’ constantemente: “Obviamente, siempre nos jugamos así”.

Pero otros usuarios insistieron: “Así lo quieras hacer broma, el roche ya está”. “No tengo roche porque no rogué ni 1 beso”, aseguró Valery Revello.

“Jajajaja imposible (rogar) @diegord793 diles que te estaba haciendo”, pidió Valery Revello al modelo.

“Eso es lo que la tele les hace creer donde ves intento de beso, Leo jamás haría eso”, comentó la influencer sobre las imágenes de Amor y fuego.

“Nadie me ha choteado hasta el momento, menos mal”, afirmó.

