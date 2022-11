La cantante Yahaira Plasencia se pronunció tras presuntamente haber sido ‘choteada’ por Daniela Darcourt para grabar un nuevo tema. En diálogo con América Espectáculos, la ‘reina del totó' aseguró que sí le gustaría trabajar con la salsera.

Según Yahaira Plasencia, cuando declaró que le gustaría grabar con Daniela Darcourt, lo para demostrar que no tiene ningún problema con la artista, así como con otras colegas del ambiente salsero.

“Sí, o sea, en realidad vi un montón de información, de hecho me preguntaron por Daniela, me han preguntado por Cielo Torres, me han preguntado por Gaby Zambrano, un montón de chicas exponentes mujeres de salsa, y me dijeron si tanta unión tienen, por qué no hacer con Daniela, y yo no tengo ningún problema con nadie, lo puedo hacer con Daniela, lo puedo hacer con Cielo, lo puedo hacer con todo el mundo”.

Asimismo, Yahaira Plasencia se refirió a la supuesta ‘choteada’ de Daniela Darcourt: “Sí, es que mira, en realidad a mí me encantaría poder grabar con Daniela, con Amy, con Kate, con todo el mundo, la verdad depende de cada uno, yo creo que la unión es lo más importante para que la industria pueda crecer”.

De otro lado, la ‘reina del totó' se mostró feliz por Cielo Torres, quien firmó un contrato con Sergio George: “Bien, justo la felicité a Cielo, desde aquí mandarle un súper beso, un abrazo, creo que va a ser una etapa muy chévere, aparte que Cielo ya viene luchándola muchísimos años y creo que se lo merece por todo su esfuerzo y felicidades, felicidades, Cielo, que te vaya súper bien, y vamos de la mano de alguien que tiene mucha trayectoria”.

Fuente: América Televisión

