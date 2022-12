Edson Arantes do Nascimento, más conocido como ‘Pelé’, dejó de existir este jueves 29 de diciembre a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon, el cual afectó sus riñones y corazón. Ante esta lamentable noticia, muchos personajes de la farándula lamentaron su partida en redes sociales, entre ellos destacó Yola Polastri.

La recordada animadora infantil lamentó el deceso del astro del fútbol con un sentido mensaje en redes sociales. Además, causó la sorpresa de sus seguidores al publicar una fotografía junto a Pelé.

¿Qué dijo Yola Polastri sobre Pelé?

En su cuenta de Twitter, la “Chica de la tele” contó cómo llego a tomarse una instantanea con ‘O rei’.

“Adiós al ‘Rey’ del fútbol ‘Pelé’. Fui por un autógrafo para mi pelota al canal 5, desde el 4 caminando, pasé policía montada, mil policías e ingresé. Rodeado de periodistas, me vio, sonrió, y la prensa volteó. Abrió paso y me firmó mi pelota, me dio un besito y yo en ‘shock’. Divino ‘Pelé’” , expresó en su red social.

