Katy Prado y José Luis Ríos, más conocidos como los ‘Chikiplunes’, conversaron en exclusiva con el programa “Estás en todas”, donde confesaron que, durante los más de 10 años de romance, han sufrido innumerables crisis con respecto a su tamaño.

Pese a las también complicaciones como pareja, ambos lograron superar las dificultades gracias a la terapia que llevaron, y así pudieron fortalecer cada día más su relación, fruto de la cual tienen una preciada niña.

Según comentaron para las cámaras del magazine sabatino, ambos han enfrentado momentos difíciles debido a una condición médica, que afecta a una de cada 25 mil personas.

“Cayetana es una persona de tamaño promedio y pesada. Katy estaba muy cansada y no podía dormir bien. Yo decía: ‘cómo yo no llevo el embarazo para poder ayudar un poco’”, contó el actor cómico.

Además, ‘Chikiplum’ también informó un poco más al público televidente acerca de la acondroplasia, una condición que afecta el sistema óseo y que impide el crecimiento

“Es por una cuestión de la condición misma, no es que nazcas con la dolencia. Yo no puedo abusar de caídas porque nosotros tenemos acondroplasia, tenemos la cadera, la columna hacia adentro y sale, y por eso es que somos potoncitos. Con el tiempo te va afectando y por ahí tenemos hernias”, agregó.

Chikiplum pide empatía por parte del público

Luego de unos instantes, cuando la reportera de “Estás en todas” les consultó sobre la normalización de su enfermedad en nuestra sociedad, el actor cómico, con mucha pena, señaló que no gozan de empatía en las calles

“Lo que sí es cuando vamos en el carro, tenemos nuestro carnet preferencial y nosotros tendríamos que tener acceso a los asientos reservados. Igual en las colas de los bancos, pero hay muchas personas que no entienden la condición y nos dicen y reclaman que no queremos formar cola, cuando no es así”, manifestó bastante sentido.

