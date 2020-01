La conductora Sully Sáenz recibió el Año Nuevo con su nueva pareja, un misterioso español, a casi un año de anunciar su separación del canadiense Evan Piccolotto.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la nueva pareja de la ‘gatita’, pero ella se ha mostrado muy enamorada durante su viaje a España y Tailandia.

Se trata de la primera relación conocida de Sully Sáenz desde que anunció su separación. En ese momento, la ex chica reality aseguró que mantenía una buena relación con su esposo, pero no dio detalles de su separación.

“Hola chicos, publico este mensaje para aclarar algunas dudas. Me encuentro separada de mi esposo Evan hace un tiempo atrás. No fue una decisión fácil para ambos, pero el aprecio y cariño que nos tenemos siempre estará presente y seguiremos tratando de ser los mejores padres para nuestro hijo. Prefiero no dar más detalles por respeto a nuestras familias, agradezco su compresión. Los quiero”, señaló en abril del 2019.

Desde entonces, poco se sabía de Evan Piccolotto. Sin embargo, ese mismo año regresó al Perú para celebrar el cumpleaños de su hijo.

El canadiense también estuvo en nuestro país durante Halloween, ya que compartió una imagen con su pequeño donde aparecen disfrazados de Toy Story.

Fotos: Instagram Evan Piccolotto

Su última publicación fue hace un día. En la imagen aparece en Cartagena de Indias, en Colombia.

Fotos: Instagram Evan Piccolotto

Fotos: Instagram Evan Piccolotto