Una vez más, Dalia Durán arremetió contra John Kelvin a través de sus redes sociales. En una extensa publicación, la cubana no se calló nada y tildó al cumbiambero de ‘violador, enfermo, hijo de p*ta”.

Por medio de su cuenta de Instagram, la extranjera aseguró que el cantante estaría tratando de poner a sus criaturas en contra de ella. Además, recordó las agresiones que sufrió por parte de John Kelvin.

¿Qué es lo que dijo Dalia Durán sobre John Kelvin?

“Violado, hdp, enfermo maldito (...) Sé que Dios es grande y regresarás de donde nunca debiste salir y qué pena por mis bebés y la manera tan cruel de usarlos. Por eso fui y los recogí porque jamás volveré a permitir que nadie a mi me venga a decir cómo crío, cuando no son ejemplo de nada. Encima los ponen en contra mía, que fácil ahora se la dan de gran familia y el padre ya se olvidó que prefería largarse días de juerga y dejarme sola con los bebés” , escribió.

Dalia Durán arremete contra John Kelvin. Foto: (Instagram/ @dalia_duran.oficial)

“Los narcisistas como tú no sienten, pero aquí te refrescó la memoria y a la gente. A esto le llamaron lesiones leves cuando casi me lleva a la tumba. Justicia, este hombre no debe estar cerca de mis hijos. Pediré examen toxicológico de cabello y un examen de un psiquiatra. Lo peor es que se pinta de buenito hasta con sus hijos”, agregó en otra de sus historias.

