Ya es tradición ver a Samuel Suárez con las piñatas más representativas de la farándula peruana para ‘Año Nuevo’, pero esta vez la presencia de Dalia Durán tomó por sorpresa al conductor de ‘Instarándula’, quien no dudó en comprarla y promocionar el lugar donde la venden.

“Esta no la encontré en ningún otro local, dice, Dalia Durán, tú no eres víctima de nada, me dejaste por los suelos... me retracto de lo que dije”, de esta forma Samuel Suárez presentó la piñata de la cubana, quien produjo el rechazo del público al cenar con John Kelvin.

Según informó la vendedora, la piñata de Dalia Durán estaría saliendo como pan caliente y será el nuevo atractivo del programa Instarándula, ya que Samuel Suárez la adquirió por tan solo 20 soles, afirmando que nadie más la tiene.

