Las promesas se las lleva el viento. Luego de haber estado en el ojo de la tormenta, Dalia Durán decidió responder las preguntas de sus fans, quienes no dudaron en preguntar sobre las responsabilidades de John Kelvin, quien no las estaría cumpliendo.

“¿John Kelvin te pasa una manutención por tus hijos?”, fue la pregunta de una de las seguidoras de la cubana, a quien Dalia le respondió, dejando en claro que no le tiene fe a las promesas del cantante y agresor con el que cenó durante su conciliación.

“No, aún no y tampoco me estoy esperanzando en ello, jamás he escatimado en ofrecer a mis hijos lo necesario dentro de mis posibilidades y lo seguiré haciendo”, de esta forma, Dalia Durán aclaró que su aún esposo no ha pasado ni un sol de la manutención pactada y según la cubana, quizá nunca lo haga.

