Makanaky se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelar que abuso sexualmente de una menor de edad cuando estaba en el colegio. Y es que frente a estas declaraciones, la Fiscalía inició una investigación preliminar del hecho, sin embargo, ahora el tiktoker asegura que todo se trató de “una broma para hacerse famoso”.

En ese sentido, Einer Gilbert Alva León decidió declarar para Reporte Semanal y confesó tener una enfermedad desde que nació. “ Yo nací asfixiado después de una hora, tengo un retardo en el cerebro. Me hacían mucho bullying en el colegio. Yo no me defendía, me empujaban, me metían golpes en la cabeza, me tiraban contra la mesa. Yo he sufrido mucho ”, comenzó diciendo.

Asimismo, Makanaky también afirmó que solo buscaba ser popular y no pensó en las consecuencias que traerían sus declaraciones dichas en una entrevista con Jonathan Maicelo.

“Sí fue un invento, una broma, yo no pensé que iba a llegar a más, pero llegó (...) No sé si en mi momento de locura lo dije, fue algo falso, no se juega (...) Yo pido disculpas a las mujeres por hablar eso, mil disculpas, me equivoqué y ahora voy cambiar mi vida, ya logré lo que tanto quería. Ahora mis amigos me hablan para salir, ¿por qué me hablan ahora? Si antes me rechazaban”, dijo entre lágrimas.

