La conductora Tula Rodríguez contó que su hija es la única persona en su familia que está feliz que haya dejado de trabajar tras el final de “En boca de todos”. A través de Instagram, la presentadora compartió videos mostrando a qué se dedica después de dejar la televisión.

“Buenos días, ya levantada para poder atender a la princesa de casa, Valentina, para enviarla al colegio, y además contarles de que había un pavo que no habíamos recogido, que por casualidades de la vida, el mismo 31 a las 9 de la noche dije ‘oye, tengo un pavo, por qué no lo he recogido’, y cuando lo veo decía el mismo 31 a las 10 de la noche, a las 9 hemos volado a recoger el pavo y hoy lo estamos cocinando”, contó Tula Rodríguez.

“La única en esta casa que está feliz que yo no trabaje es esta niña, me voy a ir a trabajar hoy, te aviso”, le dijo a su hija. “¿A dónde?”, respondió la joven. “¿Qué quieres? ¿Que me quede acá encerrada esperándote ahí con la comidita, cocinándote?”, bromeó Tula con su hija. “No, no, tampoco”, dijo Valentina.

Tula Rodríguez también reclamó a su hija por ocultar su rostro: “Ella está feliz que me quede ¿quién va a venir y va a encontrar a mamá? Princesita ¿y por qué la espalda? Ay, la adolescencia, Dios mío, por qué te apoderaste, adolescencia, salte del cuerpo de esta niña”.

“@valeperuoficial es la más feliz que me quede en casa”, escribió.

Además, Tula Rodríguez publicó un video en el que aparece con su padre: “Estaba intentando dormir un ratín y #DonTulo quiere que lo atienda”, indicó.

La conductora también reveló que dedicó su día a cocinar para la familia: “Vamos adelantando la Navidad en esta casa con el pavo del año pasado. Qué rico, hoy se come pavo”.

