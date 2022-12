La empresaria Brunella Horna y su pareja, el excongresista Richard Acuña, tenían planeado casarse este sábado 17 de diciembre de 2022. Sin embargo, decidieron suspender el matrimonio por la crisis social y política del país.

Por este motivo, Brunella Horna apareció en Instagram Stories y contó que se dedicó a trabajar para no sentirse triste sabiendo que este sábado se habría casado con el hijo de César Acuña.

“Hoy día no quería estar triste, así que dije quiero hacer algo que me mantenga muy, muy ocupada. Siempre cuando hacemos fotos me desconecto totalmente, así que, bueno, aquí estamos, tomando fotos a los vestidos de Año Nuevo”, contó Brunella Horna.

“Hoy quise trabajar mucho”, escribió la conductora de América Hoy.

Brunella Horna explicó que lanzará su colección de vestidos en unas horas: “(...) Lo vamos a lanzar hoy día en la noche, ya estamos ready (listos) campaña navideña y campaña de Año Nuevo”.

“Hoy a los 8 pm lanzamos la nueva colección”, dijo Brunella Horna a sus seguidores.

Fuente: Instagram @brunehorna

