El nuevo galán de Jazmín Pinedo, fue el tema de farándula desde que inició este 2023, siendo comparado físicamente con Gino Aseretto, quien se mantiene al margen de la expectativa por saber quién es el nuevo amor de la ‘chinita’.

Punta Cana es el destino que eligió Gino Aseretto, quien viajó con sus dos hijas, mientras que Jazmín Pinedo disfrutaba de unas merecidas vacaciones junto a su nuevo galán.

Pese a intentar mantenerse al margen, sus fans no se lo permitieron y no perdieron ni una sola oportunidad para resaltar que les gustaría que vuelva con Jazmín Pinedo, pero ese capítulo habría sido sellado por ambos y eso se dejó ver en la fría respuesta del ‘tiburón’: “La felicidad no requiere dependencias”.

