Yanira Cárdenas, la actual esposa del cantante Josimar Fidel, decidió mostrarse sexy y con diminutas prendas luego de enterarse que el peruano prefirió reencontrarse con su expareja Maria Fe Saldaña en su viaje a Colombia.

La cubana, de nacionalidad estadounidense, quiso desmentir a los supuestos allegados que aseguraron que estaba “en shock y destrozada” tras darse cuenta que su esposo solo la utilizó para obtener - presuntamente - la residencia americana.

Yanira, de 34 años de edad, decidió publicar sus fotos más sexys en su cuenta de Instagram y, además, se fue a la playa para olvidar el mal rato que le habría hecho pasar el popular ‘Rey de la salsa Perucha’.

Yanira Cárdenas, esposa de Josimar | Instagram

Esposa de Josimar en ‘shock’ tras ampay del salsero y María Fe

‘Magaly TV La Firme’ difundió imágenes de Josimar y María Fe Saldaña juntos en Colombia, y allegados Yanira Cárdenas se comunicaron desde Estados Unidos con el programa de espectáculos para arremeter contra el salsero.

“ Soy muy cercano a la familia de Yadira, y estamos destrozados. Josimar ha dejado aquí en Orlando un desastre, no sólo el engaño que le hizo a ella y a todos nosotros, pero las condiciones en que la ha dejado, Yadira está desesperada, está en shock, no quiere hablar, no quiere comer, pero esto es horrible ” , se lee en una de las conversaciones.

