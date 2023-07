Melissa Klug estuvo como invitada especial en la última edición del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” , donde junto a su mamá, terminó por admitir que la cocina no es su fuerte. Incluso, hasta reveló una de las tantas bromas que le hacen sus hijos sobre este tema.

“Yo no cocino nada, mis hijos dicen que la comida que mejor me sale es la sopa que viene en sobre”, dijo la chalaca a Ethel Pozo, mientras su madre, Liliana Orbegozo, se reía a carcajadas.

En ese sentido, la popular ‘Blanca de Chucuito’ le advirtió indirectamente a su novio Jesús Barco, y señaló que nunca le gustó la cocina porque no quiere terminar oliendo a ingredientes como ajo, cebolla, entre otros. “Es que no me gusta cocinar, no me gusta tener el olor del ajo y las cebollas en los dedos. Yo prefiero limpiar que meterme a la cocina” , expresó.

Por otra parte, Melissa Klug también confesó cuáles son los antojos que viene teniendo con su sexto embarazo, fruto de su romance con el joven futbolista del Sport Boys.

“Tengo algunos antojos, a mí me encanta la torta de chocolate, pero también me gusta comer tallarines verdes y arroz con pollo” , enfatizó.

