María Pía Copello imita a Shakira, pero usuario la destruye: “ya estás tía para cantar en sostén”

La conductora de televisión María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al realizar una parodia del tema que Shakira lanzó con el productor argentino Bizarrap.

En su cuenta de Instagram, la expresentadora de Esto es guerra se lució con un outfit similar al que Shakira luce en ‘BZRP Music Sessions #53′.

“No me pude resistir a la fiebre de @shakira Cuando tú y tu ex deciden quedar como “amigos” #CeroRencor ¿Ustedes qué opinan? ¿@shakira debió lanzar esa canción o creen que fue too much?”, señaló María Pía Copello en el post.

Sin embargo, algunos usuarios no tardaron en criticar a María Pía Copello por realizar este video: “Ya estás tía para cantar en sostén oie”, le dijo un cibernauta.

“Ay Dios”, respondió María Pía Copello con emojis de risas.

Foto: captura Instagram @piacopello

Foto: captura Instagram @piacopello

TE PUEDE INTERESAR