No se aguantó. Abuelito dejó fria a la “Carlota” durante la última edición del programa “Mande quien Mande”. El adulto mayor participó en el segmento “Los reyes del swing” y no toleró que el popular personaje y co-conductor del show lo llamara “tramposo”.

El participante llamado Ángel Lozano junto a su pareja Deysi Ponce participaron en el segmento “Reyes del Swing” en que las personas de la tercera edad demuestran sus mejores pasos de baile para ganarse increíbles premios. Sin embargo, nadie esperaba lo que sucedería con la “Carlota” y el abuelito.

¿Qué le dijo la “Carlota” al abuelito?

La feliz pareja cautivó al público en la edición pasada de los “Reyes del Swing” pues se habían dado un tierno beso frente a las cámaras, por lo que la popular “Carlota” quiso conversar con ellos antes de que entraran a la pista de baile.

“Angelito, ¿Cómo hacemos? Eres picarón”, exclamó el tío Vílchez, a lo que el señor Lozano respondió “De todas maneras, ella (Deysi) ha dicho que me va a aceptar”. Sin embargo, la conversación no quedó ahí y el compañero de María Pía lo llamó tramposo. “Lo voy a decir yo Pía, tú no lo puedes decir, yo lo puedo decir. Y tú tienes pinta de tramposo (dirigiéndose al concursante), sí, lo voy a decir, las cosas claras como son”, exclamó la “Carlota” a modo de broma.

El abuelito no se quedó callado y “parchó” al acto cómico con un semblante serio y sereno. “Yo no he sido tramposo, yo he sido siempre legal. Toda la vida he sido legal”, sentenció el concursante para la sorpresa de los conductores.

Abuelito "parcha" a la Carlota EN VIVO





