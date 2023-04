SE INDIGNÓ. El ampay que evidenció la presunta infidelidad de Eduardo Rabanal contra su aún pareja Paula Arias a disparado todas las alarmas de Chollywood. Durante la última edición del programa “América Hoy”, Janet Barboza no pudo ocultar más su molestia respecto al tema y a la actitud que tomó Paula Arias al confesar que sabía que Rabanal tenía conversaciones subidas de tono con otras mujeres

En un inicio, Ethel Pozo lamentó la situación que atraviesa Paula Arias y explicó que en cosas del amor es normal equivocarse. “Sin duda es doloroso porque Paula es una mujer talentosa, pero claro las cosas de corazón, ha pasado que hemos estados equivocadas”, comentó la hija de Gisela. Sin embargo, el comentario desató la indignación de su compañera conductora, Janet Barboza.





¿Qué dijo Janet Barboza sobre la relación de Paula Arias y Eduardo Rabanal?





La popular Janet Barboza no pudo esconder su incomodidad y tildó la relación de la salsera y el futbolista como tóxica. “A mí me van a disculpar, pero no siento nada de pena, no me digan que entre mujeres debemos apoyarnos, pero cuando te encuentras con una mujer que tanto, tanto le da a lo mismo, una y otra vez. Paula necesita una atención, esto es súper tóxico”, expresó indignada la popular “retoquitos”.

En ese sentido, la “rulitos” aseguró que ya no aconsejaría a Paula Arias “Yo ya me cansé de aconsejar a Paula, de verdad, tiro la toalla. Ethel no es que pasaron dos meses, es una semana y se la vuelve hacer y nosotras parecemos bobas pidiendo que se empodere”, sentenció la conductora de América Hoy.





