Brunella Horna al parecer no olvidó la infidencia que cometió su compañera de conducción, Ethel Pozo, quien reveló un detalle EN VIVO sobre Richard Acuña y el viaje que realizó a Qatar. Y es que frente a ello, la hija de Gisela Valcárcel no dudó en defenderse al respecto.

“ Ethel, pero yo nunca lo había dicho ”, comenzó diciendo la joven empresaria, motivo por el que la presentadora principal de ‘América Hoy’ esta vez no se quedó callada y defendió su argumento.

“Ayer yo no sabía que era oculto, un secreto, no sabía. Tú me dijiste eso en Trujillo, no sabía que era privado, no me dijiste que no lo diga. Si usted me dice secreto, yo no lo cuento” , justificó Ethel.

Recordemos que en la última edición del magazine matutino, Brunella Horna se molestó con Ethel Pozo por haber contado sobre el viaje que realizó Richard Acuña a Qatar para presenciar el mundial de fútbol.

