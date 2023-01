Samahara Lobatón lució una nueva apariencia el pasado 11 de enero en el set de ‘Amor y Fuego’, el cual dejó en shock a Rodrigo González y Gigi Mitre. La influencer de 21 años decidió hacerse otro ‘retoquito’ en los labios para deslumbrar a sus seguidores.

¿Qué se hizo Samahara en los labios?

La engreída de Melissa Klug contó que se puso ácido hialurónico en la boca para lucir unos labios más gruesos. Sin embargo, durante la entrevista se pudo apreciar que la joven tenía unos labios, evidentemente, hinchados.

Sin embargo, ella aclaró que este ‘arreglito’ es temporal ya que el ácido hialurónico se reabsorbe en el cuerpo.

“¿Así se que va a quedar o está hinchada?” , preguntó el popular ‘Peluchín’, a lo que Samahara lo negó y dijo que ese era el resultado final.

“¿No tienes miedo de caer en el exceso de cirugías?”, le preguntó Gigi.

“En realidad, yo no tengo muchas cirugías, ya no pretende hacerme nada más, allí quedó. En lo que es mi rostro, allí quedó. Yo no tenía muchos labios, más que todo me tocaron en la parte de arriba” , comentó la hija de Abel Lobatón.

Samahara habla de la ‘pelea’ entre su novio y Melissa Klug

Samahara Lobatón aseguró que su pareja, Jonathan Horna ‘Youna’, y su madre, Melissa Klug, ahora se llevan mejor. Sin embargo, la hija de Abel Lobatón aseguró que ambos tienen un carácter complicado.

La influencer aseguró que ‘Youna’ y Melissa Klug “tienen una buena relación”: “mi mamá también a veces es complicada, él también tiene su carácter, entonces ahorita se lleva la fiesta en paz por el bienestar de Xianna (...) desde que Xianna nació se lleva una relación cordial”.

