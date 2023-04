Uno de los ‘ urracos ’ del programa “Magaly TV: La Firme” fue tendencia el último fin de semana al ayudar a la tiktoker Liz Sandoval durante el concierto del cantante colombiano Feid, también conocido como Ferxxo.

La influencer contó que conoció al reportero John Tirado cuando se encontraba peleada con su esposo Humberto y a quien estaba a punto de pedir el divorcio. Resulta que la tiktoker se había molestado porque su pareja había vendido su entrada y la dejó sola en el concierto.

El encuentro entre el ‘urraco’ y Sandoval se dio cuando ella quiso comprar una bebida para olvidar a su esposo, pero no podía hacer ningún pago por fallas en su aplicación móvil.

“Me toca el hombro y luego me dice ‘hola, ¿estás bien? ¿has venido con alguien? (…) Me dijo: ‘¿necesitas algo, quieres que te ayude? Si deseas te compro algo’....porque obviamente él se dio cuenta que yo estaba intentando yapear y no podía”, contó en un video publicado en TikTok.

Tras el mal rato vivido, Liz Sandoval se amistó con su esposo, aunque él pidió a los fans que le manden fotos o videos del encuentro de su pareja con el ‘urraco’ de Magaly Medina.

Qué dijo el reportero de ‘Magaly TV La Firme’

El reportero John Tirado se pronunció en sus redes sociales y reveló que esposo de Liz Sandoval le escribió, aparentemente molesto:

“Hago esta historia para resumirles lo que hablé con Hubertito. Lo que sucedió con Humbertito es que él me escribió, me dijo que estaba agradecido conmigo por ayudar a su esposa en el concierto del Ferxxxo, pero también me pidió fotos y pruebas porque me dijo que sus abogados iban a pedir una pensión cuando se divorcie”.

Sin embargo, todo se habría tratado de una broma. “Super chévere, divertido y lo tomó todo en broma. Se nota que tienen una relación muy sólida”, sostuvo el periodista de espectáculos.

