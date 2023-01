Sin miedo a nada. Beto Ortiz reapareció nuevamente en su programa por el aire de Willax TV, luego de haber permanecido en México más de 17 meses por exilio voluntario. Y es que el conductor se pronunció sobre las protestas que vienen habiendo en todo el país en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

En ese sentido, el periodista también aprovechó para enviarle un mensaje directo a la presidenta, pidiéndole que no renuncie al cargo pese a las complicaciones que se vienen presentando en los últimos días.

“Desde aquí, yo me sumo humildemente como un peruano más a las voces que le piden a Dina Boluarte: ‘no renuncie, presidenta’. No renuncie porque de que usted permanezca en la silla presidencial depende el país... Y también quiero pedirle algo, no solamente su obligación es no renunciar, sino también gobernar con mano firme y no pedir perdón por cada decisión que toma”, señaló el periodista en su alocución.

Por otra parte, Ortiz señaló que Boluarte no debe salir en cada mensaje a la Nación a pedir disculpas por las decisiones que toma referente a los manifestantes, pues está en todo su derecho como líder máxima del Perú.

“Deje de pedir disculpas si mandó a la Policía a limpiar San Marcos, porque eso se había convertido en una guarida de terrucos y proterrucos. Bien hecho, aplausos (...) Dina Boluarte es la presidenta de la República nos guste o no. ¿Quién la eligió? Ustedes. ¿Yo voté por ella? No. Votaron ustedes. La eligieron ustedes. Y ahora ya no les gusta, ahora que no les conviene, se la quieren traer abajo y eso es obvio”, manifestó el comunicador.

