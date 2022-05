El cantante Pedro Suárez Vértiz sorprendió a sus seguidores al contar lo que lo pasó cuando probó viagra por primera vez. El rockero peruano reveló su amarga experiencia con la pastilla azul en su cuenta de Facebook, esto sucedió cuando tenía 29 años tras ofrecer un concierto en Panamá.

El interprete de temas como “Cuando pienses en volver” y “Me estoy enamorando” reveló que el fármaco le dio un ataque de pánico que le cortó todo.

De acuerdo con su relato, el exvocalista de Arena Hash no tuvo ningún complicación en un inicio. Sin embargo, eso cambió al cabo de 15 minutos. “Sentí como erisipela en la cara y me empezó una taquicardia que sentía como pelotas de ping pong en el pecho. Me dio un ataque de pánico que me cortó todo. Me había olvidado que era hipocondríaco y que sufro de taquicardias”, reveló en un inicio.

Facebook: (Pedro Suárez Vértiz)

“Olvidé también de que la viagra se toma media hora antes para que el bochorno y la aceleración te den antes de hacer el amor. Al final regalé todas las pepas a mis amigos y todos felices. Queridísimos amigos de Pfizer Perú, su producto es bueno. La falla es mía”, agregó Pedrito.

Después de esa amarga experiencia con la ‘pastilla mágica’, Pedro Suárez Vértiz regaló todas las pastillas de viagra a sus amigos.

