Las hermanas mellizas de Patricio Parodi, Majo y Mafer, festejaron sus 24 añitos este viernes 13 de mayo en compañía de sus amigas cercanas, entre ellas Flavia Laos, como se puede apreciar en las redes sociales de las modelos.

En su cuenta de Instagram, las influencers dieron un vistazo de la espectacular decoración del lugar la cual estaba formada por globos dorados y rosados.

Las mellizas compartieron fotos con todos sus invitados a su celebración en donde destaca la que se tomaron con la actriz Flavia Laos, quien se mostró muy emocionada en la reunión.

“Happy bday mellizas hermosas, las quiero muchísimo, lo mejor del mundo para ustedes siempre”, fue el mensaje que les dedicó la rubia a sus queridas amigas.

Lo que llamó la atención fue la ausencia de Luciana Fuster y es que la chica reality no habría sido invitada al cumpleaños de las hermanas de su novio. Como se puede ver en sus plataformas, la modelo se quedó en casita viendo una película.

Luciana no fue invitada a baby shower de Majo Parodi

Vale indicar que este no es el primer desplante que le hacen las mellizas Parodi a Luciana Fuster y es que la chica reality aclaró que fue Patricio Parodi quien la invitó al baby shower de su hermana Majo, no la misma organizadora del evento, como se había especulado.

“Yo estaba invitada por Pato, él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas, directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower)”, aclaró.

Fotos y Video: (Instagram/@twosidesblog, @flavialaosu).

TE PUEDE INTERESAR