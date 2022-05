Flavia Laos confirmó que “sí se cruzó” con Luciana Fuster en el baby shower de Majo Parodi, hermana de su expareja Patricio Parodi. En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ la modelo detalló como fue ese incómodo encuentro con Luciana Fuster.

Según contó, ella recibió la invitación personal de Majo Parodi, quien le aseguró que primero haría una reunión solo con sus amigas, y que no incluía a Luciana Fuster.

“Yo le dije que prefería no ir para no incomodar porque obviamente, es su hermano, es su novia... Me dijo que primero haría una reunión solo con mujeres y que luego bajarían los chicos con sus novias. Le dije ‘avísame para yo retirarme’. Entonces, estábamos super bien, no sé si hubo una descoordinación, ellos (Luciana y Pato) bajaron y yo ya no me podía ir, espere un ratito a que abran los regalos y luego me retiré. Pero no nos saludamos.. yo estaba con mis amigas y con las hermanas”, reveló Flavia Laos.

La modelo contó que Luciana y Patricio sí sabían que ella iba a estar en el baby shower de Majo Parodi. “Ella me dijo que era muy probable que ellos vengan, pero primero lo iba hacer solo con sus invitadas”.

Flavia Laos habla del baby shower

