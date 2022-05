La modelo Laura Spoya se mostró furiosa luego de recibir un cruel comentario sobre la lactancia materna. Y es que luego de contar que necesitaba una asesora de lactancia para que este proceso no sea tan doloroso -como lo fue con su primera hija-, una internauta cuestionó a la exMiss Perú y aseguró que “no aprendió nada”.

“Asesora de lactancia? Es algo tan natural lactar al hijo. Aquí en la sierra de tu país las madres se les (...) de tanto amamantar, no seas ridícula!!! Y eso que te sigo y me encanta tu contenido, pero la lactancia es un contacto madre/hijo que no se aprende, se siente, se comparte y si estás tan mal para necesitar que te asesoren, no aprendiste nada desde tu primera hija”, escribió esta mujer.

Por si fuera poco, se puso como ejemplo de dar de lactar y no quejarse: “Yo tengo cuatro y nunca nadie me enseñó, es instinto maternal!!!! Que creo te sobra”, indicó la señora, desatando la furia de Laura Spoya.

“Por mujeres como estas es que muchas madres se sienten juzgadas y tristes. No sean así, amigas, qué triste esta señora. Horror”, expresó la exMiss Perú.

En ese sentido, Laura Spoya recordó que sufrió de depresión post parto tras tener a su primera hija: “Ese comentario que me hizo esa señora ridícula... yo soy una persona muy fuerte, obviamente es mi segunda vez siendo mamá y ya no dejo que comentarios así me puedan afectar. Tengo que ser muy sincera, yo con Emilia no tuve una buena experiencia en cuanto a la lactancia, para mí era muy doloroso, la lactancia no debe ser dolorosa”.

“No tiene nada de malo, en lo absoluto, más que hayan tenido uno, dos, cuatro, cinco, diez, quince bebés antes, uno no nace sabiendo ser mamá (...) A este tipo de personas sí da gusto exponerlas porque da cólera, te da ganas de meter un puñete, claro que sí”, comentó.

Foto: Instagram @lauraspoya

Fuente: Instagram @lauraspoya

