Radical decisión. Laura Spoya se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras anunciar que se convirtió en madre por segunda vez, fruto de su matrimonio con el mexicano Brian Rullan.

Y es que la exreina de belleza sorprendió a propios y extraños al confesar que la cesárea a la que se sometió la dejó con fuertes dolores, y que debido a la epidural no se acuerda algunos momentos.

“Tengo que confesarles que yo no me acuerdo de mucho porque estaba tan nerviosa y ansiosa cuando salió el bebé, que cuando lo sacaron me tuvieron que poner algo para la ansiedad. No saben cómo temblaba, lloraba. Que bueno que mi esposo querido ya está entrenado para tomar fotos”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

Sin embargo, Spoya también le confesó a todos sus seguidores que aprovechó la cesárea para ligarse las Trompas de Falopio y así no volver a quedar embarazada, ya que su meta siempre fue tener solo dos hijos.

“Les comento que aproveché la cesárea para ligarme. Fue decisión mía completamente porque solo quería tener dos hijos. Si en un futuro me da la maternidad, me hago in vitro, no es el fin del mundo... Yo quería que Brian se haga la vasectomía, pero el hecho de cuidarme con hormonas anticonceptivas me hacía muy mal, me alteraba todo”, reveló.

Por último, la también influencer se mostró bastante contenta con la salud de su pequeño, quien vino al mundo a la semana 37, midiendo 51 cm y pesando 3 kg 120 gr.

