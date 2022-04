La exreina de belleza Laura Spoya se encuentra en la recta final de su embarazo y espera con ansias la llegada de su segundo bebé, fruto de su relación con su esposo Brian Rullan.

En su cuenta de Instagram, la exMiss Perú sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió realizar un “Baby Blessing”, al mismo estilo de los famosos cantante Evaluna Montaner y Camilo.

Lejos de festejar el Baby Shower, donde la atención está enfocada en el futuro integrante de la familia, Laura Spoya prefirió este tipo de evento más espiritual y austero que pone la atención sobre la mujer que pronto dará a luz.

“Esta vez decidí no tener un baby shower. Por qué? Porque no sentía que era lo que quería para celebrar la bienvenida de mi bebé. Es raro, podría parecer que por ser influencer me gustaría hacer un mega festejo, con muchos regalos etc, pero no! Jaja yo soy más reservada de lo que podrían pensar”, escribió junto a unas tiernas fotografías del evento.

“Un baby blessing honra la llegada del bebé de una manera más espiritual, desde el corazón. Dejando de lado el mundo material. Esta propuesta me pareció espectacular. Mis amigas artistas dibujando mándalas en la pancita fue de mis partes favoritas. Una limpia energética con copal y hierbas especiales que me vino muy muy bien, y en general toda esta hermosa ceremonia para hacer saber a bebé que ya en solo semanas lo espero con los brazos abiertos”, agregó.

¿Qué es un ‘Baby Blessing’?

El ‘Baby Blessing’ es una ceremonia donde bendicen al vientre de la futura mamá y se suele realizar en mujeres gestantes que están cercanas a la fecha del parto.

